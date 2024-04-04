Где отдохнуть на майские праздники: Чеченская Республика

День первый. Грозный

Чтобы проникнуться грозненским вайбом, одного дня, разумеется, недостаточно. Но можно попробовать увидеть главное. Начинаем прогулку с проспекта Кадырова и плавно переходим на проспект Путина. Местом встречи двух главных грозненских улиц символично становится мечеть «Сердце Чечни».

Оказавшись в центре, обязательно отведайте в одной из кофеен кофе или другой напиток, разработанный чеченскими бариста специально к майским выходным. Не забудьте про десерт: грозненские заведения славятся их изумительным вкусом.

Мечеть, центральная площадь, «Грозный-сити», бульвар Эсамбаева, театр Юного зрителя и Чеченский государственный театр имени Ханпаши Нурадилова — то, что нужно увидеть обязательно. Кстати, последний — прекрасное место, чтобы проникнуться культурой Чечни. Ежедневно с 10:00 до 17:00 здесь устраивают экскурсии по страницам истории чеченской драматургии. Допускаются дети с 6 лет, возможна оплата пушкинской картой.

После прогулки по центру можно пообедать — советуем выбрать в меню одно из национальных блюд. Если хочется чего-то попроще, в центре города есть как минимум две столовые с вполне бюджетными ценами. Одна из них расположена на старом рынке и называется «Райдан». К примеру, за 250 рублей в ней можно поесть вкуснейший домашний плов.

А если вы не намерены изменять главной майской традиции, можно наведаться в ресторан «Шашлык-Машлык». Вообще, шашлычных с таким названием в Грозном много, но лучше ориентироваться на ту, что расположена рядом с Грозненским морем. Идите на запах или езжайте на характерный столб дыма.

После грозненского шашлыка не бывает тяжести в желудке и наблюдается прекрасное самочувствие. Значит, самое время прогуляться по берегам Грозненского моря. Если вы путешествуете с детьми, можно пойти в аквапарк, посетить аттракционы, покатать детей на пони в конном парке «Сира-дин».

Любителям долгих пеших прогулок идеально подходит парк, расположенный у южного берега водоема. Он переходит в дендросад с аллеями и благоустроенной набережной. Можно подышать свежим воздухом и сделать множество красивых фотографий.

Вечером можно полюбоваться светомузыкальным фонтаном — одним из крупнейших в мире, но не советуем гулять по Грозному до глубокой ночи: ведь нужно набраться сил для поездки в горы. Остановиться можно здесь же — в гостинице «Тийналла», расположенной почти на берегу, — или вернуться в центральную часть Грозного в отель «Городок».

День второй. Мечети и Кезеной-Ам

Нельзя поехать в Чечню и не увидеть высокогорное озеро Кезеном-Ам — иначе, наткнувшись потом в интернете на фотографии этого уникального места, будете горько сожалеть. Путь к озеру не близок — 105 километров, но он стоит каждой потраченной на него минуты.

Ехать к водоему лучше через Аргун — здесь можно остановиться и заглянуть в мечеть «Сердце матери». Ее строителям удалось привнести детали современности в традиционную исламскую архитектуру. После Аргуна можно заехать в селение Герменчук, где расположена целая этнодеревня под открытым небом — «Шира котар» («Старый хутор»). Хотите узнать, как раньше жили чеченцы? Добро пожаловать! Кроме исторического интереса здесь можно удовлетворить и покупательский: в домиках выставлены на продажу изделия чеченских ремесленников.

И, конечно же, стоит остановиться в Шали. Нельзя проехать мимо белоснежной мечети «Гордость мусульман», которая в прямом смысле ослепляет своей красотой. Храм отделан греческим мрамором, его привезли сюда с острова Тасос, и украшен резным узбекским ганчем.

В горном селении Ведено вы сможете увидеть остатки крепости, которая была построена царскими солдатами после окончания Кавказской войны. Чуть дальше по маршруту полюбуйтесь родником «Девичья коса». Затем горный серпантин. Вы будете подниматься вверх по хорошо асфальтированной дороге, пока не прибудете к цели своего путешествия.

На Кезеной-Аме можно покататься на лодке, на зиплайне, на лошадях и подкрепиться национальной едой в музее-ресторане «Кунаки». Номер на ночь можно снять здесь же, на курорте. Если поездка вас не слишком утомила, посетите также отреставрированный «город стражников» — Хой, расположенный в нескольких минутах езды.

День третий. Аргунское ущелье

В Аргунском музее-заповеднике находятся сотни достопримечательностей разной степени древности. Проезжая по горным дорогам, смотрите в оба — и вы поймете, почему раньше это место называли ущельем башен. Первый пункт маршрута — Нихалойские водопады. Это не просто каскады из 12 водопадов высотой от 2 до 32 метров. Здесь есть турбаза, ресторан, инфоцентр. Заплатите 150 рублей и приготовьтесь к увлекательной прогулке по лестницам и мостикам тенистого ущелья — от одного водопада к другому. А после обеда можно прогуляться до Нихалойской наскальной сигнальной башни.

После Нихалоя дорога станет хуже, зато виды еще краше. Следующая достопримечательность — Ушкалойские башни-близнецы, возведенные на берегу бурного Аргуна в XI—XII веках.

Дальше по курсу — село Итум-Кали, где находится средневековый замковый комплекс Пхакоч. В него входят боевая и жилые башни с небольшим краеведческим музеем, где представлены найденные в ходе раскопок предметы быта, орудия труда, украшения и одежда местных жителей.

И если у вас останутся силы и время, можно отправиться дальше — к некрополю Цой-Педе или на курорт «Ведучи», чтобы прокатиться по канатной дороге или прогуляться по новой экотропе.