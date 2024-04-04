Инфраструктура на Байкале не справляется с наплывом туристов

Вместимость мест размещения на Байкале — 30 тысяч человек, тогда как озеро посещают около двух миллионов человек в год. Кроме этого, мало где есть канализация и системы водоочистки. Об этом сказал председатель Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин на совещании, посвященном реализации поручения президента о развитии туризма на Байкальской природной территории.

© Парламентская газета

Кобылкин напомнил, что в своем Послании Федеральному Собранию Президент поручил создать на Байкале до 2030 года новый курорт с нулевым уровнем загрязнения озера. В своих поручениях глава государства обозначил задачи сохранения и оздоровления озера, запрет на сброс неочищенных сточных вод, установление требований, предусматривающих создание инфраструктуры для обработки и обезвреживания отходов производства и потребления, создание которых обязательно при строительстве и эксплуатации объектов туристической индустрии в центральной экологической зоне.

«В прошлом году озеро посетили около двух миллионов человек, ежегодный рост составляет около 15 процентов. Первенство принадлежит дикому туризму. Вместимость комплексных мер размещения — порядка 30 тысяч, многие гости не имеют альтернативы, кроме как жить в палатках на берегу озера», — сказал Кобылкин.

Одновременно остаются актуальными экологические проблемы. Так, инфраструктура населенных пунктов и туристических мест не справляется с нагрузкой. Мало где есть канализация, система водоочистки, остро стоит «мусорный» вопрос.

На начало 2023 года на Байкальской природной территории было выявлено около 900 свалок на Байкале, ходит порядка семи тысяч судов и есть только два судна-бункеровщика, предусмотренных для уборки загрязненных вод.