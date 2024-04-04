Аналитики рассказали, где можно бюджетно отдохнуть во время майских праздников.

Как пишет Комсомольская правда, сэкономить можно, поехав в Вологду - это самый выгодный вариант (перелёт в одну сторону стоит 6 тысяч, а ночь в отеле - 2,5 тысячи), также относительно недорогой будет поездка в Ярославль, Череповец и Москву.

В зарубежном топе на первом месте стоят белорусские города Гомель и Минск. Также, если ваш бюджет ограничен, можно отправиться в Кыргызстан, в город Ош.