$92.39-0.1499.43+0.02
Почта

Аналитики рассказали, где можно бюджетно отдохнуть во время майских праздников

Аналитики рассказали, где можно бюджетно отдохнуть во время майских праздников.

Аналитики рассказали, где можно бюджетно отдохнуть во время майских праздников
© РИА Новости

Как пишет Комсомольская правда, сэкономить можно, поехав в Вологду - это самый выгодный вариант (перелёт в одну сторону стоит 6 тысяч, а ночь в отеле - 2,5 тысячи), также относительно недорогой будет поездка в Ярославль, Череповец и Москву.

В зарубежном топе на первом месте стоят белорусские города Гомель и Минск. Также, если ваш бюджет ограничен, можно отправиться в Кыргызстан, в город Ош.

Отдых в России