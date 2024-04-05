Расписание электричек Ленинградского направления ОЖД изменится 11–26 апреля

Расписание поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится с 11 по 26 апреля 2024 года, сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

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«В связи с производством работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке Лихославль – Дорошиха с 11 по 26 апреля изменится расписание движения пригородных поездов», – говорится в сообщении.

Как уточняется, пригородные поезда на участках Тверь – Бологое, Тверь – Торжок и Бологое – Угловка будут ходить по измененному расписанию, большая часть поездов будет отменена. Интервалы движения поездов на участке Тверь – Бологое и Тверь – Торжок будут увеличены. Также у части поездов на участках Москва – Тверь и Москва – Конаково изменится расписание. Часть поездов будет отменена, а часть проследует с отменой остановок на участке от Зеленограда-Крюково до Твери.

С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте компании в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».