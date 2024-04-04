Новый сезон образовательно-туристского проекта для детей начался в столице

Начался новый сезон образовательно-туристского проекта «По пути великих открытий», присоединиться к нему могут учащиеся в возрасте от 10 до 18 лет и педагоги столичных школ и колледжей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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«В этом году командам-участникам предлагают на выбор три направления», – говорится в материале.

Так, трек «Путь исследователя» приглашает изучать историю и культуру нашей страны, природные объекты и явления. «Путь волонтера» подойдет тем, кто хочет посвятить экспедицию защите экологии или социально значимым проектам. Трек «Путь первооткрывателя» рассчитан на учащихся, которые планируют разработать новый туристический маршрут, связанный с биографией одного из великих путешественников прошлого, а потом пройти по нему.

«Программа «По пути великих открытий» успешно развивается. Теперь в ней смогут реализовать себя не только туристы-исследователи, но и те, кто увлечен историей и волонтерством. Участники знакомятся с природой и культурным наследием России, совершенствуют социальные навыки, приобщаются к здоровому образу жизни. Не сомневаюсь, что они вернутся из экспедиций с новыми впечатлениями, а главное, с материалами, которые послужат развитию познавательного туризма», – приводятся в сообщении слова директора Московского центра воспитательных практик Марии Андриановой.

Уточняется, что для участия командам до 15 апреля нужно скачать форму заявки с сайта Московского центра воспитательных практик, заполнить ее и отправить на электронную почту куратора проекта. На первом этапе дети под руководством педагогов пройдут обучение в Московском детско-юношеском центре экологии, краеведения и туризма. Это поможет разработать концепцию и описание путешествия. Тем, кто выбрал многодневный поход, предстоит продемонстрировать физическую подготовку – сдать нормативы комплекса ГТО «Туристский поход с проверкой туристских навыков». Остальные команды будут участвовать в туристическом фестивале городской среды.

После этого юные путешественники отправятся по разработанному ими маршруту. В походе они должны провести исследования в соответствии с выбранным треком. А своими открытиями и впечатлениями ребята поделятся со сверстниками в социальных сетях.

«Результаты исследований каждой команды, путевые дневники, а также отснятые в пути видеоролики и фотографии рассмотрит экспертная комиссия. На заключительном этапе ребятам также предстоит защитить свои проекты. Лучшие работы смогут стать основой для создания новых туристических маршрутов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом учебном году столичные школьники и студенты колледжей изучали Великую Северную экспедицию Витуса Беринга, путешествие Афанасия Никитина по Волге, путь Курбата Иванова, русского землепроходца, открывшего озеро Байкал. Дети прошли по выбранным маршрутам, а затем защитили свои проекты на итоговой конференции.