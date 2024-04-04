Что шокирует приезжих в Екатеринбурге

Екатеринбуржцы являются большими патриотами своего города и не любят, когда о нем негативно отзываются приезжие. Хотя сами нередко поругивают малую родину за грязные улицы и общественный транспорт. «ФедералПресс» задался вопросом: как выглядит Екатеринбург в глазах гостей города, ведь это немаловажно для понимания того, что нужно исправить, а чем можно гордиться. Кристина и Дмитрий Стацюк два месяца как переехали в Екатеринбург из Тюмени. Своими впечатлениями они поделились с «ФедералПресс».

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Транспорт

Екатеринбуржцы чаще всего вспоминают общественный транспорт в негативном ключе – вечно опаздывающие автобусы и трамваи, которые разъезжают не по расписанию, но вот для Кристины транспорт в Екатеринбурге не стал чем-то страшным и пугающим.

В Тюмени общественный транспорт – это автобусы и маршрутки, метро нет, поэтому наличие метрополитена в Екатеринбурге для девушки стало большим плюсом, но и она уже заговорила о долгожданной для всех екатеринбуржцев второй ветке.

«В Тюмени есть только автобусы и маршрутки. Их стараются сделать больше, но в часы пик даже их не хватает и бывает тяжело уехать. Зимой они часто ломаются, поэтому приходится часами стоять на остановке. Тут мне очень нравится метро, и хотелось бы, чтобы открыли вторую ветку», – поделилась Кристина.

Дмитрий также отметил, что наличие метро в городе – это несомненный плюс, а еще молодой человек оценил быструю работу терминалов кондукторов и пропускной системы в метро.

«По сравнению с Казанью и Тюменью здесь, чтобы оплатить проезд, нужно на три секунды приложить карту к терминалу, и все, оплата прошла. В час пик, когда много очередей, это очень упрощает жизнь», – сказал Дмитрий.

Однако возраст некоторых троллейбусов и трамваев смущает молодого человека.

«Насколько я знаю, в области производят и троллейбусы, и трамваи, но складывается такое чувство, будто бы те троллейбусы, которые ездят по Екатеринбургу, уже на десятый миллион заходят по пробегу. Они себя окупили уже раз двадцать. Это здорово, что в СССР делали хорошие вещи, но нужно, наверно, автопарк обновить», – отметил Дмитрий.

Логистика центра города и вкусный стритфуд

Пара рассказала, что компактность Екатеринбурга стала несомненным плюсом.

«Удобно, что центр города можно обойти довольно-таки быстро. Например, с Вайнера легко добраться до Плотинки за пять минут. Вся логистика центра города построена таким образом, что одни из главных достопримечательностей расположены неподалеку. В Тюмени от центра до набережной пока дойдешь, уже устанешь», – рассказал молодой человек.

Кристина также отметила красоту Екатеринбурга и обилие привлекающих внимание зданий и пространств.

«Есть большое количество мест, где можно погулять и провести хорошо время: парки, торговые центры и др. В Тюмени тоже есть красивые парки и торговые центры, но они уступают по масштабности местам Екатеринбурга. Еще хорошо реализована идея с линией для туристов, которая проходит по главным местам города», – уточнила девушка.

Диму, как мужчину, любящего вкусно поесть, больше всего привлек екатеринбургский стритфуд. Он показался Дмитрию разнообразным, вкусным и, что самое главное, недорогим. Обилие различных ресторанов, кафе, закусочных, которые сосредоточены не только на европейской кухне, привлекает.

Грязные улицы и нетрезвые люди

В начале своей жизни в Екатеринбурге пара часто гуляла по городу. Как отмечают молодые люди, их всегда смущало отсутствие на улицах урн для мусора.

«Грязные, неубранные улицы как в центре, так и в старых районах. Нет маленьких мусорок, приходится долго идти, чтобы хоть куда-нибудь выкинуть небольшой мусор. И это не только мое мнение, а также мнение моих родственников, которые приезжали в Екатеринбург. В Тюмени неубранные улицы могут быть только после масштабных праздников, но через день уже все чисто и как будто ничего и не было. На каждом шагу там стоят небольшие мусорки, за которыми следят и убирают», – рассказала Кристина.

Дима обратил внимание на то, что большинство урн в городе старые и их очень мало. Часто они находятся у магазинов, но до них нужно еще дойти.

Пару также смущает обилие нетрезвых людей, которые скапливаются в Екатеринбурге в праздничные дни и выходные. Причем наблюдается это не в отдаленных районах, а в центре города, на Вайнера.

«На праздники и выходные дни мы часто замечаем людей со спиртными напитками и в невменяемом состоянии. Полиции рядом нет. В Тюмени во всех магазинах в день праздника не продают алкоголь, поэтому многие покупают заранее. Но даже при этом условии у нас не было на улицах людей, распивающих спиртные напитки на всеобщее обозрение. Ведь на это смотрят дети и так же потом повторяют», – акцентировала девушка.

Автохамы и люки на дорогах

Дмитрий, как автолюбитель со стажем, часто ездил по разным дорогам Тюмени, Казани, Радужного, Нижнего Тагила, но нигде не встречал настолько недружелюбных водителей, как в Екатеринбурге.

«В Екатеринбурге тебя никто никогда не пропустит и будет до последнего жаться. В каких городах я ни ездил, но самые добрые и воспитанные водители в Тюмени. Вот они никогда не конфликтуют на дорогах», – объяснил Дима.

При недоброжелательности водителей Дмитрий отметил, что в Екатеринбурге топливо на порядок дешевле, чем в Тюмени, и это, несомненно, является плюсом для автолюбителей.

Часто разъезжая по улицам города, пара заметила и то, что на дорогах Екатеринбурга довольно много люков, которые часто выглядят как ямы и изрядно встряхивают подвеску проезжающего по ним авто. В Тюмени, по рассказам ребят, дороги на порядок лучше.

Спальные районы

Разумеется, при переезде у Дмитрия и Кристины ребром встал квартирный вопрос. Съем жилья в Екатеринбурге довольно недешев, но и в Тюмени цены не ниже.

Летом, когда Дима и Кристина приезжали в Екатеринбург в отпуск, они знали, что примерная стоимость студии в хорошем жилом комплексе города начинается от 23 тысяч рублей, но это не в центре, а ближе к вокзалу и в сторону Уралмаша, поэтому, переехав на ПМЖ, пара начала поиски квартиры на Эльмаше.

Там молодые люди заметили весьма неприятный минус Екатеринбурга – запах воды в доме.

«Запах воды в нашем районе ощущается сильнее, чем ближе к центру. В Тюмени вода никогда не воняла, поэтому я сразу обратила внимание на это, переехав в Екатеринбург», – пожаловалась Кристина.

Девушка отметила, что в Екатеринбурге замечен сильный контраст, когда рядом может стоять новый небоскреб и старый дом 70–80-х годов постройки с отвалившейся штукатуркой.

«Не очень нравится то, что много старых домов. Не реставрируют, не красят, не меняют фасады. В городе плохо освещены нецентральные улицы. В Тюмени также в центре города есть старые деревянные дома, но многие из них уже на этапе реставрации или сноса. Тюмень строится и меняется во всех районах. Конечно, там не все идеально, но за инфраструктурой города стараются следить», – поделилась девушка.

При всех плюсах и минусах Екатеринбурга пара отметила, что город вызывает симпатию, но, чтобы оставались положительные впечатления от пребывания в нем, властям и самим жителям желательно обратить внимание в первую очередь хотя бы на чистоту улиц.