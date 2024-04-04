Китайские туристы смогут въезжать на автомобилях в Приморье: какие условия

Граждане Китая смогут въезжать в Приморье на личных автомобилях. Ранее эта инициатива была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

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Как передает портал Biang.ru, о возобновлении туристических поездок на личном авто для жителей Китая объявили власти Суйфэньхэ. Теперь туристы из КНР смогут въезжать в Приморье по маршруту Суйфэньхэ – АПП «Пограничный».

Главными условиями для участия в таком туре остаются проезд на автомобиле китайского производства, наличие всех необходимых документов и оплата взноса.

Первые туры состоятся с 1 по 6 мая и с 8 по 14 мая. За это время туристы смогут посетить Уссурийск, Владивосток и Находку. Планируется, что в каждом заезде будет задействовано 10 автомобилей, в которых разместятся не более 40 участников. Еще три подобные поездки намечены на ближайшее лето.

Напомним, туры в Китай остаются одними из самых востребованных зарубежных направлений среди россиян. Граждане уже начали бронировать путевки на летний и осенний период.