По Амуру между Благовещенском и Хэйхэ запустили «пумы»

Накануне, 3 апреля, перевозить пассажиров между Благовещенском и Хэйхэ начали на «пумах». Пересекать границу таким способом россияне и граждане КНР будут до первых чисел мая.

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Как сообщили амурском министерстве транспорта, летняя речная навигация начнётся ориентировочно 10 мая. До этого времени перевозки будут осуществляться на «пумах».

С 3 апреля в день выполняется по четыре рейса: из Благовещенска в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, а из Хэйхэ в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00 по амурскому времени.

Для перевозки россиян в работе две единицы транспорта на воздушной подушке, для китайских туристов – четыре.

На линии работают два транспортных средства: «Марс-24» и «Пума-08» пассажировместимостью 18 и 16 человек. Как и предполагалось, пассажиропоток уменьшился по сравнению с автобусами, где перевозилось по 40 и 50 человек, - рассказала заведующая билетными кассами ЗАО «Пассажирский порт «Амурассо» Анна Василевская.

Специалист сообщила, что вчера ледовая обстановка была благоприятная, поэтому появилась возможность организовать дополнительные рейсы.

Мы видим, что туристы и турагентства нас услышали, приняли к сведению информацию о воздержании от поездок. В результате - ажиотажа в пункте пропуска нет. Билеты продаются на глубину в сутки, поэтому работа порта проходит штатно. Не стоит забывать, что во второй половине апреля мы ожидаем ледоход. Ледовая ситуация на контроле ежедневно, в случае образования ледяных торосов и рисков в выполнении перевозок мы всех заранее проинформируем о кратковременной приостановке движения «пум», - отметила замминистра транспорта Светлана Попова.

Ранее якутские туристы, ехавшие в Китай, чуть не застряли на Новый год в Благовещенске. К счастью, ситуацию удалось быстро решить, писал портал 2x2.su.