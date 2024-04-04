Губернатор Травников приказал увеличить число гостиниц в Новосибирской области

3 апреля глава Новосибирской области Андрей Травников принял участие в официальном открытии и осмотре экспозиции выставки «HoReCa Siberia» Форума сибирского гостеприимства и туризма «Дикоросы», который будет продолжаться до 5 апреля на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр».

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В своем выступлении на открытии выставки, губернатор отметил важность привлечения как российских, так и иностранных туристов в Новосибирскую область, подчеркнув, что туристический поток в регионе постоянно растет.

«Это ставит перед нами новые и все более сложные задачи. Если несколько лет назад мы уверенно считали, что у нас достаточно номеров в гостиницах, то сегодня осознаем, что это далеко не так. Теперь нам предстоит реализовывать новые проекты», — подчеркнул глава региона, также выразив благодарность президенту страны за запуск национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который стимулирует развитие туризма в регионах.

В прошлом году Новосибирская область заняла ведущее место в Сибири по туристическому потоку и оказалась десятой в рейтинге посещаемости туристами в России (2,8 млн поездок в 2023 году). Развитие туристической отрасли включает в себя модернизацию транспортной инфраструктуры, улучшение услуг курортов, расширение гостиничного предложения, развитие ресторанов и кафе, а также благоустройство общественных пространств.

Общий объем государственной поддержки туристической отрасли в регионе за 2023 год составил более 44 млн рублей. Правительство области оказало поддержку 9 предпринимательских инициатив, увеличив максимальную сумму гранта с 3 до 5 млн рублей.

Для повышения эффективности отрасли также внедряются цифровые технологии и сервисы. Например, для удобного планирования поездок запущен региональный туристический портал trip2sib.ru. Платформа пользовалась большой популярностью, количество ее пользователей выросло в прошлом году в 1,5 раза и достигло почти 155 тысяч человек.