В Петрозаводске отменили режим ЧС, введенный из-за сильной метели

Власти Петрозаводска отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный 4 апреля во время сильной метели. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказала глава города Инна Колыхматова.

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"Режим чрезвычайной ситуации в Петрозаводске отменили. При этом в городе продолжают действовать режимы повышенной готовности в связи с уборкой снега и пропуском весенних паводковых вод", - написала Колыхматова.

По ее словам, власти столицы Карелии подготовили обращение в республиканское правительство с просьбой выделить дополнительные средства из резервного фонда для ликвидации последствий снегопада.

За прошедшие сутки подрядчик расчистил основные магистрали, продолжается уборка межквартальных проездов и частного сектора.

Вечером и ночью 3 и 4 апреля в Петрозаводске выпало более 25 см снега. Автомобильное движение в городе было сильно осложнено непогодой. Для уборки улиц власти привлекли технику коммерческих организаций, сотрудники МЧС помогали освобождать дороги, перегороженные буксовавшими грузовиками.

ГИБДД карельской столицы выставила на трассах наряды, чтобы временно приостановить движение фур по городу. Школы и детские сады 4 апреля работали в режиме свободного посещения.