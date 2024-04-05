Парк столетия Кабардино-Балкарской Республики вошел в пятерку лучших парков России

Парк столетия Кабардино-Балкарской Республики в Нальчике по итогам конкурса в рамках I Всероссийской парковой премии "Парки России" вошел в пятерку лучших парков страны в номинации "Парк года. Крупные города". В числе других четырех победителей конкурса в номинации "Парк года. Крупные города" - парк "Берега" (Белгород), Парк имени Бен Талала (Грозный), Раменский городской парк (город Раменское) парк "Прибрежный" (Набережные Челны).

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"Парк столетия КБР - в пятерке лучших парков страны, - написал в Telegram-канале мэр Нальчика Таймураз Ахохов. - В московском "Экспоцентре" подвели итоги I Всероссийской парковой премии "Парки России". В числе лауреатов премии в номинации "Парк года. Крупные города" наш Парк столетия КБР".

По его оценке, созданный по инициативе главы КБР Казбека Кокова Парк столетия республики стал "не только подарком для жителей Кабардино-Балкарии к ее юбилею (отмечался в 2022 году), но элементом новой истории региона, его столицы".

"А высокая оценка экспертного жюри, в состав которого вошли представители Минстроя России, Ассоциации парков России, Всероссийского общества охраны природы, Всероссийской ассоциации местного самоуправления, свидетельствует о позитивном имидже Нальчика, его росте среди профессионального сообщества, туристической привлекательности", - отметил мэр.

Он добавил, что в эти дни на полях главного паркового события России проходят различные отраслевые мероприятия, в которых активное участие принимает команда Нальчика:

"Представители Института развития города "Платформа" приглашены на деловую программу выставки в качестве спикеров. Опыт Нальчика позволяет нам наряду с городами-миллионниками делиться знаниями с коллегами из других субъектов страны".

Парк "100 лет Кабардино-Балкарии" был открыт в центре Нальчика в сентябре 2022 года на площади 4,5 га по проспекту Ленина. При создании парка сохранили природный ландшафт, построили выставочный павильон с панорамным остеклением, создали детскую площадку, обустроили дорожки, освещение, установили уличную мебель. В выставочном комплексе парка представлена экспозиция предметов этнографии и цифровые платформы с материалом об истории Кабардино-Балкарии.

О парковой премии

Первая Всероссийская парковая премия "Парки России" - совместный проект Министерства строительства и ЖКХ РФ, Ассоциации парков России, Всероссийского общества охраны природы и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Ее задачами является популяризация нацпроекта "Жилье и городская среда" и федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", определение лучших российских парков и отраслевых производителей.

Церемония награждения прошла в рамках Международной выставки-конференции ParkSeason Expo, I Международного форума парков стран БРИКС и Всероссийского слета директоров парков.