Российские авиакомпании за февраль перевезли 7,2 млн пассажиров

Российские авиакомпании в феврале 2024 года перевезли 7,172 млн пассажиров против 6,526 млн годом ранее, свидетельствуют данные Росстата.

Кроме того, в феврале было перевезено автобусами 721,996 млн пассажиров (в феврале 2023 года 667,014 млн). Железнодорожные компании увеличили перевозки пассажиров (без учета объемов, выполненных по заказам и туристско-экскурсионным маршрутам) до 91,869 млн против 87,118 млн годом ранее.

Внутренним водным транспортом воспользовались 107,5 тыс. пассажиров (рост на 12,7 тыс. по сравнению с февралем 2023 года). Количество перевозок пассажиров морским транспортом уменьшилось на 174,3 тыс. и составило 83 тыс. по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

Всего в феврале транспортные компании перевезли 821,228 млн пассажиров, что на 5,39% больше, чем в январе.