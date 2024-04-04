Более миллиона человек в год сможет принять новый курорт под Калининградом

Больше 1 млн человек в год сможет принять новый курорт под Калининградом
Свыше 400 миллиардов рублей вложат инвесторы в новый круглогодичный курорт в районе города Янтарный на побережье Балтийского моря. На эти деньги построят более 10 тысяч гостиничных номеров, а главным притяжением станут подогреваемые бассейны с соленой водой. Правда, полностью протестировать все это россияне смогут не раньше 2033 года.
Сумма вложений колоссальная, равно как и площадь будущей "Белой Дюны". Под курорт отдают 479 гектаров пятикилометровой полосы побережья Балтики. Для инвесторов уже сформировали 35 земельных участков. По проекту, на нем разместят санатории, туристический и деловой кластеры, зону креативных индустрий, а также открытые бассейны с морской и термальной водой.
Последние, к слову, помогут сделать курорт круглогодичным. Ведь купальный сезон на Балтике короткий, и "Белая Дюна" поможет его продлить. Естественно, подтянут и сопутствующую инфраструктуру. В правительстве региона уже озвучили планы по строительству новых точек притяжения - променада, парков развлечений и объектов для водных видов спорта.
Под курорт отдают 479 гектаров живописной полосы побережья Балтики
Если говорить о дизайне, то коротко его можно описать как современный и футуристичный. В элементах зданий и сооружений преобладают белый цвет, камень, дерево и морская тематика. Есть здесь и легкие скандинавские мотивы. Впрочем, проект еще может корректироваться. В общей сложности комплекс создаст для Калининградской области почти 18 тысяч новых рабочих мест, а общий номерной фонд увеличится сразу на 30%.
"Основные вложения будут делать инвесторы. Главной особенностью "Белой Дюны" станет большой бассейн с подогреваемой морской водой. В качестве ориентира мы взяли город Альгарробо в Чили, где едва ли не основным туристическим объектом является самый большой в мире плавательный бассейн, - подчеркнул министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. - Мы, конечно, объект длиной в один километр строить не будем, ограничимся, предположим, 500 метрами. Главное, чтобы бассейн был круглогодичным и пользовался популярностью даже в зимний сезон".