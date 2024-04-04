Более миллиона человек в год сможет принять новый курорт под Калининградом

Свыше 400 миллиардов рублей вложат инвесторы в новый круглогодичный курорт в районе города Янтарный на побережье Балтийского моря. На эти деньги построят более 10 тысяч гостиничных номеров, а главным притяжением станут подогреваемые бассейны с соленой водой. Правда, полностью протестировать все это россияне смогут не раньше 2033 года.

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Сумма вложений колоссальная, равно как и площадь будущей "Белой Дюны". Под курорт отдают 479 гектаров пятикилометровой полосы побережья Балтики. Для инвесторов уже сформировали 35 земельных участков. По проекту, на нем разместят санатории, туристический и деловой кластеры, зону креативных индустрий, а также открытые бассейны с морской и термальной водой.

Последние, к слову, помогут сделать курорт круглогодичным. Ведь купальный сезон на Балтике короткий, и "Белая Дюна" поможет его продлить. Естественно, подтянут и сопутствующую инфраструктуру. В правительстве региона уже озвучили планы по строительству новых точек притяжения - променада, парков развлечений и объектов для водных видов спорта.

Под курорт отдают 479 гектаров живописной полосы побережья Балтики

Если говорить о дизайне, то коротко его можно описать как современный и футуристичный. В элементах зданий и сооружений преобладают белый цвет, камень, дерево и морская тематика. Есть здесь и легкие скандинавские мотивы. Впрочем, проект еще может корректироваться. В общей сложности комплекс создаст для Калининградской области почти 18 тысяч новых рабочих мест, а общий номерной фонд увеличится сразу на 30%.