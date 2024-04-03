Россиянам раскрыли стоимость бюджетного отдыха в Сочи

Бронирование отдыха в Сочи в 2024 году идет не менее активно, чем в 2023-м, и цены еще не взлетели. Об этом в беседе с Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Эксперт также раскрыл стоимость бюджетного отдыха на этом популярном отечественном курорте в мае. «Можно уложиться в 30-35 тысяч рублей, — сообщил он. — Если говорить о Турции, туда билет будет как раз столько стоить».

Специалист подчеркнул, что из-за валютного курса и подорожавших полетных программ заграничные направления стали для российских путешественников значительно дороже, чем внутренний отдых.

При этом, по словам Барзыкина, поток туристов в Турцию продолжает формироваться. Более того, он отметил, что сезон уже второй год стартует с мая — раньше он начинался в июне.

На популярном курорте Сочи «Красная Поляна» захотели принять больше граждан Бахрейна и Саудовской Аравии. По информации АТОР, притока гостей из этих двух мусульманских стран ждут в игорной зоне курорта.