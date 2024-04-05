Отели горного кластера Сочи на майские праздники ожидают рост числа туристов до 30%

Горнолыжные курорты Сочи на предстоящих майских праздниках ожидают количество туристов в среднем на 30% больше, чем в прошлом году. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службах курортов.

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"Рост числа бронирований на курорте "Красная Поляна" в мае вырос - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 30%. Положительная динамика в объеме бронирований обусловлена целым рядом причин. Например, на курорте до 30 мая действует специальный тариф "Каникулы в горах", по которому двое детей в возрасте до 12 лет могут проживать бесплатно. Также влияет установившаяся теплая погода и растущая из года в год популярность отдыха в горах",- сообщили в пресс-службе курорта.

Гости "Красной Поляны" в первых числах мая закроют горнолыжный сезон фестивалем "Май-Пати". Он будет проходить с 1 по 5 мая в горной долине курорта. "Это будет своеобразный микс зимнего отдыха и летних развлечений. На высоте 2 050 м над уровнем моря будет работать белоснежный пляж и бассейн площадью 70 квадратных м для проезда на лыжах и сноубордах", - отметили специалисты компании.

Говоря о картине бронирования на май 2024 года, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам горного курорта "Роза Хутор" Рушан Сабиров рассказал ТАСС, что в целом наблюдается небольшой рост турпотока.

"Мы продолжаем фокусироваться на популяризации отдыха в горах и ожидаем в этом мае рост потока отдыхающих на 10% больше в сравнении с прошлым годом. Благодаря широкому спектру развлечений и досуга на курорте все больше людей предпочитают выбирать многодневный отдых в горах", - отметил собеседник агентства.

Как уточнил Сабиров, большая часть территории "Роза Хутор" в мае еще закрыта для прогулок после зимы, но первые пешие маршруты уже можно будет посетить всем отдыхающим.

"Тропа здоровья" в Роза Долине и "Озерный траверс" в Горной Олимпийской деревне - это самые доступные и простые кольцевые маршруты, которые смогут пройти даже дети. Кроме того, в мае планируем запуск спецпредложения для любителей горных прогулок на велосипедах "Вело-пасс + Прокат электровелосипеда", - добавил он.

В пресс-службе курорта "Газпром Поляна" отметили, что турпоток на майские праздники в этом сезоне остается на уровне мая 2023 года, также курорт подготовил несколько выгодных предложений для туристов.

"Мы предлагаем скидку в 20% при бронировании от пяти ночей на бронирование второго и более номеров на семью, специальное предложение для жителей Южного федерального округа, а также бонус за продление номера после календарных праздничных дат", - рассказали ТАСС в пресс-службе курорта.

О туризме в Сочи

Сочи - один из самых популярных российских курортов. В 2023 году он принял 7,6 млн туристов, что стало максимальным показателем турпотока за 100 лет. Летом здесь популярен пляжный отдых, зимой - горнолыжные курорты. Сейчас в Сочи работают три горнолыжных курорта: "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы при подготовке к проведению XXII Зимних Олимпийский игр 2014 года.