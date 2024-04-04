В российских отелях в начале года число гостей выросло на 12,6%

Число гостей, которые остановились в российских отелях, санаториях, пансионатах и других средствах размещения в январе - феврале 2024 года выросло на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 10,9 млн человек. Об этом сообщил журналистам заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

"Начало 2024 года показывает, что на внутреннем туристическом рынке сохраняется устойчивый рост спроса. В январе - феврале число гостей, которые остановились в отелях, санаториях, пансионатах и других средствах размещения выросло на 12,6% и достигло 10,9 млн человек", - сказал он.

По словам Вахрукова, хорошую динамику показывают регионы, которые можно отнести к новым туристическим центрам. Лучший результат продемонстрировала Республика Алтай, где показатель вырос в 2,4 раза. Это напрямую связано с развитием крупного проекта - горного курорта "Манжерок". В Хабаровском крае, где в этом году начал работу горнолыжный комплекс "Хехцир", рост показателя превысил 80%. Также среди регионов-лидеров - Оренбургская и Смоленская области, которые предлагают комплексные туристические продукты, в том числе для гостей из соседних стран - Казахстана и Белоруссии.

Замминистра подчеркнул, что рост спроса на внутреннем туристическом рынке сохраняется несколько лет и новые цифры подтверждают устойчивость этого тренда. Повышенный спрос привлекает инвесторов. В 2023 году в туриндустрию было вложено более 800 млрд рублей частных инвестиций, что на треть больше, чем годом ранее.