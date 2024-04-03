Туристам-призывникам могут не вернуть полную стоимость тура

В России начался весенний призыв, он продлится до 15 июля. С этого года верхнюю границу призывного возраста подняли с 27 до 30 лет, нижняя осталась прежней – 18. Юрист пояснил, какие моменты стоит иметь в виду потенциальным призывникам и туркомпаниям.

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По новым правилам, гражданин призванный на срочную военную службу, не сможет выезжать за границу с момента вручения повестки из военкомата. Согласно изменениям в Федеральный закон «О въезде и выезде из РФ», вступившим в силу 11 декабря, в течение 5 дней после ее получения призывник должен передать свой загранпаспорт на хранение в МВД.

В случае, если мужчину призвали на срочную службу после бронирования туруслуг – билетов или турпакета, туркомпания может договориться с клиентом об изменении условий договора, отмечает основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов. Возможен перенос сроков поездки, замена заказчика на другого туриста или перерасчет стоимости поездки в группе.

Если договориться с заказчиком не удалось, договор об оказании туруслуг может быть расторгнут с возвратом.

При этом на призывников не распространяются специальные условия по возврату, действующие для мобилизованных. Георгий Мохов напомнил, что мобилизованный или поступивший на службу по контракту турист, забронировавший тур и не использовавший его, вправе потребовать возврата полной стоимости. Правило применимо также и к членам семей мобилизованных граждан. Соответствующие изменения были внесены в Закон РФ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в конце мая 2023 года.

В случае же расторжения договора с призывником возврат может быть сделан за вычетом фактически понесенных туркомпанией расходов (ФПР). Поэтому в случае, если у мужчины 18–30 лет нет утвержденной отсрочки и он подпадает под текущий призыв, лучше воздержаться от бронирования тура.