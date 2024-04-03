Где в Петербурге подают самые вкусные вегетарианские блюда

Увидеть в том или ином заведении позиции без мяса стало уже весьма привычным явлением для многих жителей Северной столицы. Однако далеко не везде готовят вкусно и правильно. О том, в каких местах первым делом стоит отведать блюда для вегетарианцев, – в материале «ФедералПресс».

© pxhere

Avocado Queen

Этот ресторан назван в часть авокадо и располагается на Итальянской улице. Половина блюд в меню создана с участием этого модного нынче плодового растения. Шеф-поваром петербургского Avocado Queen выступил Александр Левченков, работавший с ресторанами Nama, Mandarin и Buddha-bar.

Хорошие люди внутри

Перед вами ресторан с исключительно органическим подходом к европейской и азиатской кухне, который находится в Курортном районе. Попробовать там можно любые блюда Европы и Азии, которые специально адаптированы под формат здорового питания. То есть приготовлено там все будет без лишнего масла, жира или майонеза.

Огурцы

Это чисто веганское инклюзивное кафе на набережной реки Фонтанки. Основа меню только веганские блюда: салат с нутом, паста с соусом песто и тофу, два вида боулов, сэндвичи с грибами шиитаке. А еще в течение всего дня кормят завтраками.

Jiva Burgers

Вегетарианская бургерная, которая находится на пересечении Казанской улицы и канала Грибоедова. Перед вами совсем небольшое заведение с открытой кухней с небольшим уклоном в индуистскую культуру. В кафе предлагают собрать бургер по принципу конструктора из ингредиентов без мяса.