Столичный бренд термальных курортов решил искупать туристов на Алтае

Слова чиновников о необходимости строительства всесезонных городских термальных курортов для туристов услышал один из столичных брендов. Причем свой новый крупнейший объект он готов построить далеко за пределами МКАДа.

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Три термальных комплекса «Термолэнд» построят в ближайшие годы в Москве, Кемерово и Барнауле. В них группы компаний «Основа» и «Первый» планируют вложить 4,3 млрд руб. Проекты реализуют за 3 года. После чего сеть под вышеназванным брендом практически удвоится – сейчас действуют три центра в Москве и один в Зеленограде.

Самый крупный из новых комплексов собираются построить не в столице, а в Барнауле. Площадь комплекса с бассейнами, аквазоной, термами и саунами составит 13 тыс. кв. м, половина из них – уличная площадка. В пике он сможет принимать до 2,5 тыс. гостей в сутки. В Москве термальный комплекс будет чуть меньше (10 тыс. кв. м). Сравнимый со столичным объект появится и в Кемерово (9 тыс. кв. м).

Новые объекты будут ориентированы исключительно на прием гостей – без попытки совместить термальный комплекс с торговым. В этом журналиста TourDom.ru заверили представители компаний-инвесторов. Они не планируют отдавать часть площадей под торговлю и другие сопутствующие направления. Правда, столичный комплекс всё-таки разместится близ уже действующего ТРЦ, но в формате отдельного здания.