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Столичный бренд термальных курортов решил искупать туристов на Алтае

Слова чиновников о необходимости строительства всесезонных городских термальных курортов для туристов услышал один из столичных брендов. Причем свой новый крупнейший объект он готов построить далеко за пределами МКАДа.

Столичный бренд термальных курортов решил искупать туристов на Алтае
© tourdom.ru

Три термальных комплекса «Термолэнд» построят в ближайшие годы в Москве, Кемерово и Барнауле. В них группы компаний «Основа» и «Первый» планируют вложить 4,3 млрд руб. Проекты реализуют за 3 года. После чего сеть под вышеназванным брендом практически удвоится – сейчас действуют три центра в Москве и один в Зеленограде.

Самый крупный из новых комплексов собираются построить не в столице, а в Барнауле. Площадь комплекса с бассейнами, аквазоной, термами и саунами составит 13 тыс. кв. м, половина из них – уличная площадка. В пике он сможет принимать до 2,5 тыс. гостей в сутки. В Москве термальный комплекс будет чуть меньше (10 тыс. кв. м). Сравнимый со столичным объект появится и в Кемерово (9 тыс. кв. м).

Новые объекты будут ориентированы исключительно на прием гостей – без попытки совместить термальный комплекс с торговым. В этом журналиста TourDom.ru заверили представители компаний-инвесторов. Они не планируют отдавать часть площадей под торговлю и другие сопутствующие направления. Правда, столичный комплекс всё-таки разместится близ уже действующего ТРЦ, но в формате отдельного здания.

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