Аэропорт Внуково повысит тарифы на парковку с 23 апреля 2024 года, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе воздушной гавани.

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«В международном аэропорту Внуково с 23 апреля 2024 года будут действовать новые тарифы на услуги парковки. Для клиентов, воспользовавшихся услугами парковки до 23 апреля 2024 года, расчет будет производиться по прежнему тарифу», – сказали в пресс-службе.

В аэропорту уточнили, что тарифы на парковку с 23 апреля 2024 года будут следующими: почасовая – 400 руб. в час; 700 руб. за два часа; 1 тыс. руб. за три часа; 1,1 тыс. руб. за сутки.

Ранее в пресс-службе Шереметьево сообщили, что аэропорт повысит тарифы на парковку с 1 апреля 2024 года.