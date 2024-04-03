Стало известно, как проводить досуг в Петербурге в апреле

Программа мероприятий включает выступления известных артистов, театральные представления и выставки современного искусства, сообщает издание «Петербург2».

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4 апреля в ДК Ленсовета состоится шоу "Женский форум", в рамках которого четыре девушки будут давать советы по различным жизненным вопросам. Это нестандартное шоу обещает быть интересным и занимательным, так как участницы будут рассматривать реальные запросы пользователей с женского форума.

10 апреля в ДК "Выборгский" состоится премьера пластического спектакля "Блошиный рынок", основанного на альбоме группы Билли Новика. Этот музыкальный спектакль представляет собой уникальное сочетание музыки и пластики и обещает поразить зрителей своей оригинальностью.

С 12 по 14 апреля в Экспофоруме пройдет выставка "Олдтаймер-Галерея", на которой будут представлены раритетные автомобили и техника прошлых лет. Гости смогут насладиться атмосферой старины и узнать много интересного о истории автомобилестроения.

В клубе "Космонавт" 12 апреля выступит группа "Танцы Минус", а 18 апреля - Вячеслав Бутусов и группа "Орден Славы" с программой из песен Nautilus Pompilius в клубном формате.

С 18 по 21 апреля в Севкабель Порту пройдет ярмарка современного искусства Port Art Fair, а 20 апреля - drum&bass спектакль "Пиратская Станция" под названием "КØСМОС".

21 апреля в КСК Арене выступит группа "HammAli & Navai" в рамках своего юбилейного тура. Это событие обещает стать ярким и запоминающимся для всех поклонников музыки.