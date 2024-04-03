Турэксперт рассказал, во сколько обойдется отдых в Сочи в мае

За майские праздники Сочи планирует принять около 340 тысяч туристов. Бронирование отдыха на этом курорте идет не менее активно, чем в прошлом году, а цены пока не сильно выросли. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

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— Цены на размещение самые различные — чем категория выше, тем дороже, — но начинаются от 4200–4300 на двоих с завтраком. За эти деньги номер вполне приличный можно снять, — сообщил эксперт в комментарии «360».

Эксперт добавил, что в майские праздники уже тепло, работают прибрежный и горный кластеры. Есть возможность уложиться в 30–35 тысяч, но это будет бюджетный отдых.

Если говорить о Турции, то только авиабилет в этом направлении обойдется в эту сумму. Барзыкин уточнил, что из-за подорожавших полетных программ заграница стала для россиян значительно дороже, чем отдых внутри страны.

Тем не менее, по его словам, поток туристов в Турцию, начиная со Стамбула и заканчивая Антальей, продолжает формироваться. Сезон уже второй год начинается с мая. Купаться в этом время еще холодно, но есть экскурсионные программы.