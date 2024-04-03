Туристическая «мода» на Дагестан пошла на спад

Авиакомпания Nordwind объявила распродажу авиабилетов в Махачкалу (Дагестан) из Москвы и еще ряда городов на даты вылета с 13 мая по 6 июня. В зависимости от пункта отправления скидки составляют от 5 до 15%. Спецпредложения туров на базе указанной перевозки появились и на сайте туроператора Pegas.

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В туркомпаниях, с представителями которых пообщался корреспондент TourDom.ru, пока не склонны видеть в распродаже сигнал о «провале» спроса на отдых в Дагестане. Подобные акции – обычное дело для периода после майских праздников, активность туристов временно снижается по всем направлениям.

По мнению руководителя туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, в этом году бум спроса на Дагестан, наблюдавшийся в 2022/2023, может несколько пойти на спад: «Если в прошлом году продажи увеличились примерно на 20%, то в этом можно будет рассчитывать на 10–15%. Но это всё равно больше, чем в среднем по другим регионам России». Бурный рост интереса к поездкам в Дагестан специалист связывает с туристической «модой»: «Во многом это сетевая и медийная история, но “вирусная” мода не может длиться десятилетиями. Поэтому не исключено, что в этом году темпы прироста несколько уменьшатся».

В туроператоре «Интурист», напротив, ожидают дальнейшей активизации интереса к Дагестану. В компании отмечают, что на направлении много повторных туристов, которые обеспечивают постоянный спрос. «В этом году экскурсионный туризм в республику начался раньше, первые группы поехали уже в начале марта, а не с середины апреля, как в 2023-м. Много бронирований экскурсионных туров и на майские праздники. А заявки на летний пляжный отдых начали поступать еще в январе», – рассказала PR-директор «Интуриста» Дарья Домостроева.

По словам представителей туроператоров, отельеры Дагестана подняли цены на летний сезон-2024 примерно на 10–15%, что примерно соответствует удорожанию гостиниц и в других туристических регионах.