Эксперт рассказал о перспективах развития внутреннего туризма в РФ

Внутренний туризм в России имеет потенциал для двукратного роста. По итогам 2023 года турпоток по стране превысил допандемийный уровень. Об этом сообщил исполнительный директор центра отраслевой экспертизы "Туризм" Сбера Константин Марков в ходе Московского международного салона образования-2024.

"У нас есть еще двукратный потенциал роста. Мы видим, что примерно еще в два раза можем увеличить отрасль", - сказал Марков.

Он отметил, что турпоток по России превысил допандемийный уровень. К 2030 году он должен достигнуть показателя в 140 млн туристов в год. При этом большое значение имеет рост числа лояльных туристов. Регионами-лидерами, которые удерживают высокую долю лояльных туристов, в 2023 году стали Иркутская область (прирост турпотока за год - 31%, доля лояльных туристов - 41%), Алтайский край (29% и 36% соответственно) и Краснодарский край (21% и 31%).

Положительно влияет на рост туротрасли и то, что каждый второй регион РФ имеет либо мастер-план, либо экспертизу по развитию туризма, подчеркнул эксперт. Топ-5 регионов РФ по наибольшему вкладу отрасли в валовой региональный продукт: Крым (9%), Краснодарский край (7%), Республика Алтай (6%), Дагестан (6%) и Севастополь (5%), добавил он.

Советник министра экономического развития РФ Христофор Константиниди в ходе мероприятия отметил, что события последних лет оказали положительное влияние на развитие внутреннего туризма. Произошло перераспределение туристического потока.

"И все регионы наблюдали последние два года - и в пик сезона и в межсезонье - рост внутреннего туризма. Некоторые регионы - от 20% до 40%, например, на Северном Кавказе и Юге России получили прирост. Это краткосрочные плюсы для развития туризма и гостеприимства", - объяснил Константиниди.

По его словам, сейчас важно развитие международного туризма и подготовка кадров для отрасли.