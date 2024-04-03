Отели, санатории и турфирмы смогут получить поддержку по нацпроекту

Предприятия сферы туризма с выручкой от 180 млн рублей теперь могут получить поддержку национального проекта «Производительность труда». Соответствующий документ подписал куратор нацпроекта первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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Нововведение затронет гостиницы, кемпинги, коттеджи, санатории, турагентства и туроператоров, ярмарки, парки культуры и отдыха, пляжи и аттракционы. Чтобы получить поддержку по нацпроекту, достаточно будет подать заявку на сайте производительность.рф.

«В рамках нацпроекта порядка 200 компаний смогут воспользоваться экспертной поддержкой федерального и сети региональных центров компетенций в сфере производительности труда».

Помимо этого, Минэкономразвития прорабатывает вопрос создания отраслевых центров компетенций. Эксперты Федерального центра компетенций, Корпорация Кавказ.РФ и курорт Эльбрус уже запустили пилотный проект, итогом которого станет открытие первого такого центра в сфере туризма на базе Кавказ.РФ. Это позволит эффективно управлять всесезонными курортами.

Президент Владимир Путин ранее предложил к 2030 году охватить проектами по повышению производительности труда не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики. По расчетам Минэкономразвития России, это около 12 тысяч предприятий.

Это и есть основная задача нацпроекта «Производительность труда»: повысить эффективность компаний без привлечения сторонних инвестиций и создать современную производственную культуру. Эксперты помогают предприятиям с выстраиванием логистики, загрузкой оборудования, избавляют от простоев. Эту адресную поддержку оказывает Федеральный центр компетенций и 60 региональных центров. Более 6 тысяч предприятий уже увеличили прибыль на 318 млрд рублей благодаря нацпроекту.

К примеру, в Краснодарском крае благодаря нацпроекту уже реализованы восемь проектов в санаторно-курортной отрасли. Еще два — в стадии реализации. Это позволило охватить 8,8 тысяч гостиничных номеров и в два раза увеличить скорость обслуживания.

Серьезную и эффективную работу проделала рабочая группа совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) в НАО «Красная поляна». Они провели диагностику пилотного потока и внедрили инструменты бережливого производства: перестроили маршрут уборки номеров, обновили инвентарь, разработали технологию уборки номеров бригадным методом, когда туристов особенно много. Благодаря этому каждая горничная смогла убирать на 30% больше номеров. А налаженная работа с прачечной позволила на 80% быстрее менять белье в номерах.

Эксперты также упростили систему возврата забытых вещей, данные о которых теперь фиксируются в электронной таблице. Владельцы теперь могут вернуть свои вещи в течении нескольких часов, а не дней.

Два года назад в нацпроект вступил аэропорт Новокузнецка — ближайший к популярному горнолыжному курорту «Шерегеш». В сезон пассажиров становится в разы больше, поэтому воздушной гавани понадобилась помощь профессионалов, чтобы ускорить обслуживание самолетов. Эксперты скоординировали наземные службы, наладили передачу сведений о требуемом количестве топлива и загрузке самолетов. В итоге спецтехника стала подъезжать оперативнее, обслуживание и заправку стали проводить меньшими силами и на 25 минут быстрее. На этом аэропорт смог сэкономить почти 3,3 млн рублей.

За счет увеличения числа стоек регистрации удалось значительно сократить время регистрации пассажиров, а получить багаж стало возможно уже через 15 минут после посадки самолета. В прошлом году вдвое увеличилась пропускная способность в зоне досмотра и посадки.