АТОР ожидает роста в России доли отдыхающих с семьей туристов до 50% за два года

Ассоциация туроператоров России (АТОР) прогнозирует увеличение в турпотоке доли туристов, отдыхающих с семьей, с 30 до 50% в течение двух лет. Дополнительный стимул семейному туризму даст проводимый в России Год семьи и пристальное внимание государства к этой сфере, сообщил ТАСС вице-президент АТОР, замгендиректора туроператора Fun&Sun Александр Сирченко в кулуарах форума "Дикоросы".

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"Люди хотят путешествовать именно семьей, это реально так, плюс, сейчас государство уделяет больше внимания семье. Это будет отражаться, естественно, на деятельности по продвижению этих туров, без сомнения такое внимание государства к проблемам семьи, оно будет побуждать туристов к семейному отдыху. В целом по стране я бы экспертно оценил семейных туристов около 30%. Задача государства как минимум до 50% довести эту долю. Этот год будет стимулировать эту сферу без сомнения, я думаю, что через два года такой уровень может быть достигнут", - сказал собеседник агентства.

По мнению эксперта, внимание государства к сфере семейного туризма расширит предложение, которое предлагают туроператоры.

"Это подразумевает, что конкретно под эту категорию будет создаваться туристический продукт. Эти туры должны каким-то образом субсидироваться и это должна быть экскурсионная программа, рассчитанная на семейный отдых. Если мы ориентируемся на семьи, это должны быть, к примеру, экскурсоводы, которые способны увлечь и ребенка", - сказал Сирченко.

Форум сибирского гостеприимства "Дикоросы" проходит с 3 по 5 апреля. В нем участвуют представители 20 регионов России и семи стран.