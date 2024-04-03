Рецепт на майские: Северная Осетия

Праздничные выходные в мае — это разминка перед летним отпуском. Досуг на даче с лопатой в руках не вдохновляет, а для поездки на море время не самое подходящее. Хорошим вариантом будет отдых в Северной Осетии. Рассказываем, как построить маршрут, чтобы все успеть и увидеть самое интересное.

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День первый

До Северной Осетии добраться быстро можно только на самолете. Правда, в майские праздники стоить это будет дороже, чем обычно. За билет для одного человека из-за высокого спроса придется выложить 26 000 рублей в оба конца. Аэропорт находится в Беслане. Добраться до Владикавказа на общественном транспорте не получится — придется потратиться еще и на такси. В среднем около 500 рублей.

Во Владикавказе можно разместиться как на съемной квартире или в хостеле, так и в гостевых домах или в крупных гостиницах. Например, в самом центре города на набережной реки Терек есть четырехзвездочный отель DoubleTree by Hilton Vladikavkaz. Двухместный стандарт здесь будет стоить 11 500 рублей в сутки. В стоимость входят завтрак, посещение тренажерного зала, сауны и хаммама. Однокомнатная квартира на майские праздники в среднем обойдется в 2000 рублей за сутки, хостел — 1200 рублей.

Немного отдохнув, можно отправляться на пешую прогулку по Владикавказу. В этом году городу исполняется 240 лет, за которые он обзавелся уникальными памятниками истории и архитектуры. Пожалуй, самый старый из них — фрагмент крепостной стены. Во Владикавказе сохранились особняки начала XX века. До революции здесь селились купцы, мануфактурщики и отставные военные, они и отстроили исторический центр города.

Свои услуги предлагают гиды. Средняя стоимость обзорной экскурсии по Владикавказу около 3000 рублей. Можно сэкономить и воспользоваться аудиогидом, скачав его бесплатно в интернете, или просто пройтись по проспекту Мира, улочкам и набережной Терека.

Фишка — рассмотреть город из окна трамвая. Этот вид транспорта появился во Владикавказе одним из первых на Кавказе — в 1904 году. Стоимость проезда символическая — всего 13 рублей. Стоит доехать до самой южной трамвайной остановки России и прогуляться по парку «Нартон» со скульптурами героев Нартовского эпоса и Дендрарием.

Вечер можно посвятить культурной программе. Во Владикавказе есть филиал Мариинского театра, Русский академический театр, Национальный музей и филиал Пушкинского, Дом-музей Вахтангова. Примерно выйдет 1000 рублей с человека.

По дороге обратно в отель можно взять стаканчик кофе. Некоторые в шутку называют Владикавказ кофейной столицей России. Мобильные кофейни, кофейни самообслуживания, кофе-аппараты. Напиток везде вкусный, а благодаря высокой конкуренции еще и недорогой.

День второй

Середину майского отпуска стоит посвятить поездке в горы. Популярный маршрут у туристов — «Три ущелья». За несколько часов можно побывать в Кармадонском, Даргавском и Куртатинском и увидеть Город мертвых, один из высочайших в Европе водопадов, современные арт-объекты, Аланский Успенский мужской монастырь, наскальную крепость Дзивгис и место гибели Бодрова-младшего.

Однако на общественном транспорте объехать все это не получится. Вариантов два: арендовать машину или обращаться за помощью к профессиональным гидам. В обоих случаях нужно планировать поездку заранее: к майским праздникам подходящих вариантов может не остаться.

Аренда внедорожника (на легковой машине в горы ехать не рекомендуется) обойдется в 5000 рублей плюс расходы на бензин. Организованный тур по этому же маршруту будет чуть дороже — около 15 000 рублей. В эту сумму уже включены транспорт и услуги гида. А вот за билеты, к примеру, в Даргавский некрополь нужно будет платить дополнительно — по 150 рублей с человека.

В горах обязательно стоит попробовать осетинские пироги. Их пекут в дровяных печах местные жители. Там же вам нальют чай из горных трав.

День третий

Билет домой рекомендуем брать на вечерние рейсы. Так у вас будет больше времени, и заключительный день в Северной Осетии получится сделать не менее насыщенным, чем два предыдущих.

С утра стоит отправится в новую туристическую локацию — этнографический центр «Хидикус аул». Здесь можно погрузиться в жизнь осетинской семьи. В этнографическом центре собрана коллекция предметов быта, которой могут позавидовать некоторые музеи. Экспонатам 200−300 лет.

Любителям не только смотреть, но и «пощупать» будет интересен мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов. Под руководством профессионалов можно научиться печь красивое и вкусное национальное блюдо с сыром, картофелем или со свекольными листьями. Стоимость мастер-класса — 1200 рублей.

Грубая ошибка — уехать из Северной Осетии без сувенира. Большой выбор в Центре развития народных художественных промыслов на проспекте Мира во Владикавказе. Здесь выставляются работы нескольких десятков местных мастеров. Холодное оружие, керамика, традиционная одежда — точные копии музейных экспонатов, поэтому сюда стоит зайти, даже если не планируете покупку. Сотрудницы с удовольствием проведут для вас своеобразную экскурсию.

В майских выходных в Северной Осетии есть один значительный недостаток: уезжать вы наверняка будете расстроенными. А все потому, что, как бы хорошо вы ни распланировали свой отпуск, трех дней слишком мало для знакомства с богатой достопримечательностями республикой.