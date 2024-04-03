Московские аэропорты изменили схему заходов на посадку

Группа «Аэрофлот» и Госкорпорация по аэронавигации разработали новые схемы захода самолетов на посадку в аэропортах Москвы. Об этом сообщает РБК.

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Уточняется, что национальный перевозчик и Госкорпорация по ОрВД работали над оптимизацией воздушного движения с июля 2023 года по январь текущего. Авиакомпании группы изменили схемы приземления с 21 марта. Известно, что ими уже пользуются Шереметьево и Внуково.

Отмечается, что это позволяет экономить до пяти минут полетного времени и до 3 миллиардов рублей в год. Так, до конца года «Аэрофлот» может использовать на 18,6 тысячи тонн топлива меньше. Для «России» экономия составит 7,4 тысячи тонн, для «Победы» — 5,6 тысячи.

В пресс-службе нацперевозчика отметили, что мера также способствует сокращению «негативного влияния углеродного следа на окружающую среду».