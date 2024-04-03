Авиакомпания S7 запустили прямой рейс из Братска в Красноярск

Авиакомпания S7 запустила прямой рейс из Братска в Красноярск. Самолеты будут летать два раза в неделю, сообщили в пресс-службе компании.

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«Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и субботам, а время в пути составит менее полутора часов», – уточнили в S7.

Самолет будет вылетать из Красноярска в 15:05 по местному времени, в Братск прилетит уже в 17:25 по иркутскому часовому поясу. Вылет из Братска – в 18:15. В Красноярске лайнер приземлиться в 18:40 по местному времени.

Полеты будут осуществлять на самолете Embraer 170, в салоне могут разместиться 78 пассажиров.