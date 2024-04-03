В Челябинской области увеличился спрос на отдых в санаториях

Регион занимает второе место в рейтинге по спросу путевок в санатории в УрФО. В Челябинской области он вырос на 6% — опережает только Свердловская область.

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Наиболее востребованы оказались здравницы с программами по лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Аналитики портала сообщили, что спрос на отдых в санаториях стал активен у граждан в возрасте от 35 до 44 лет. Самыми частыми гостями здравниц становятся люди старше 55 лет.

Ранее сообщалось, что челябинские власти направят 436 млн рублей на строительство глэмпингов. В числе получателей субсидий на создание модульных некапитальных средств размещения компании «Мыс Тургояк», «Центр Плаза», санаторий «Карагайский бор» и другие.