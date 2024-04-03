Бесплатный доступ к интернету предоставили пассажирам аэропорта Минеральных Вод

На территории аэропорта Минеральных Вод начал работать бесплатный доступ к сети Wi-Fi. Теперь все посетители и пассажиры смогут воспользоваться бесплатным интернетом.

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«В Международном аэропорту Минеральные Воды подключили бесплатный Wi-Fi. Он доступен для пассажиров и гостей аэропорта. Чтобы подключиться к сети, нужно пройти идентификацию по номеру телефона. Скорость интернета хорошая, позволяет без проблем оставаться на связи с близкими, использовать онлайн-сервисы без каких-либо проблем», — сообщается в телеграм-канале аэропорта.

Аэропорт Минеральные Воды имени М. Ю. Лермонтова — крупнейший аэропорт Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального округа.