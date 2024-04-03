АТОР прогнозирует внутренний турпоток в России на уровне 82-85 млн человек в 2024 году

Внутренний турпоток в РФ прогнозируется с ростом на 7-10% в 2024 году, до 82-85 млн человек, сказал ТАСС на туристическом форуме "Дикоросы" в Новосибирске вице-президент Ассоциации туроператоров России, замгендиректора компании Fun&Sun Александр Сирченко.

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Туристический поток по России в 2023 году превысил показатель допандемийного 2019 года и составил, по предварительным данным, свыше 75 млн человек. В АТОР сообщали, что россияне в 2023 году совершили более 80 млн поездок по стране для отдыха.

"Если говорить по внутреннему туризму, то в 2023 году он составил в пределах 75-80 млн человек, - сказал Сирченко. - Прогнозирую [в 2024 году] рост около 7-10% - это около 82-85 млн человек".

По данным АТОР, в 2023 году в топ-5 направлений по динамике продаж у туроператоров вошли Москва (+25% к 2022 году), Санкт-Петербург (+25%), Дагестан (+22%), Кавминводы (+20%) и Краснодарский край (+5-7%).

Согласно целевым показателям национального проекта по туризму, к 2030 году туристический поток по России должен достигнуть 140 млн поездок в год. Объем номерного фонда планируется увеличить до 909 тыс., число рабочих мест - до 4,9 млн.