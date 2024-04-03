В России появится десять всесезонных курортов на пяти морях

В России до 2030 года запустят десять новых всесезонных курортов. Располагаться они будут на пяти морях - Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском, а еще на озере Байкал.

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Инвестиции в строительство гостиниц, устройство инфраструктуры составят около 2 трлн рублей. Примерно 1,5 трлн рублей вложат частные инвесторы, и еще 300 млрд руб. - государство.

Как следует из презентации, подготовленной минэкономразвития, новые туристические кластеры появятся на территории Санкт-Петербурга, Калининградской области, Крыма, Краснодарского края, Дагестана, Бурятии, Иркутской области, Приморского края и Запорожской области. Например, на Черном море рядом с известным курортом появится "Новая Анапа". Здесь построят 15 тыс. новых гостиничных номеров, ежегодно туристы будут совершать сюда около 1,5 млн поездок. В итоге удастся разгрузить действующие курорты в Анапе и Сочи.

На северном берегу Азовского моря, в Запорожской области планируется построить федеральный круглогодичный морской курорт "Приморск". Инвестиции составят 351 млрд рублей. По оценкам экспертов, регион обладает огромным туристическим потенциалом. Как ожидается, турпоток в этот кластер составит около 2 млн поездок в год. Конечно, вопросы обеспечения безопасности сейчас в новых регионах стоят на первом месте. Но развитие планируется уже на перспективу.

Балтийское море прохладнее южных морей, но и здесь планируется строить два туристических кластера - "Белая дюна" в Калининградской области и "Санкт-Петербург Марина" в Северной столице. В совокупности, по расчетам экспертов, сюда путешественники будут совершать до 2,5 млн поездок в год. Построят 20 тыс. новых гостиничных номеров.

Все десять всесезонных курортов должны привлечь туристический поток в 10 млн поездок в год.