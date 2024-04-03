Пассажир устроил забег по взлетно-посадочной полосе в Сургуте из-за страха опоздать на рейс

Житель Иркутской области попал под арест после того, как перелез через забор, чтобы добежать до самолета в аэропорту Сургута.

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Инцидент произошел в авиагавани Сургута. Как рассказали в городской транспортной полиции, правоохранители задержали жителя Иркутской области, выбежавшего на взлетно-посадочную полосу. Мужчина явился в аэропорт, чтобы улететь в Москву. Пройдя предполетный осмотр, он решил добраться к самолету необычным маршрутом. Об этом пишет издание URA.RU.

– По пути к стойке регистрации он заглянул в специально отведенное для курения место, где и услышал объявление по громкой связи о начале посадки на свой рейс. Боясь опоздать, иркутянин не придумал ничего лучше, чем перелезть через забор, ограждающий взлетное поле, и напрямую направиться к трапу самолета, – отметили в ведомстве.

После случившегося мужчина попал под статью. За самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект на иркутянина был составлен административный протокол. По решению суда он был отправлен под арест на сутки, передает издание Muksun.fm.