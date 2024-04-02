Аэропорт Сочи стал победителем национальной премии «‎Крылья России»‎

Аэропорт Сочи - главный южный международный авиахаб страны - стал победителем Национальной авиационной премии "Крылья России", итоги которой объявили на торжественной церемонии в Москве. Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора ООО "Аэродинамика" Александр Никонов.

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"Авиагавань Сочи стала победителем в номинации "Аэропорт года". Мы постоянно совершенствуем наши сервисы, предлагая новые продукты для пассажиров, и задавая новые отраслевые стандарты. Благодарим за сотрудничество все авиакомпании. Сейчас мы развиваем международные направления из главного южного хаба, предлагая полеты более чем по 20 международным направлениям в 14 стран", - сказал Никонов.

Вместе с аэропортом Сочи в номинации аэропорт с пассажирским потоком от 3 до 14 млн человек были представлены воздушные гавани Уфы, Красноярска, Минеральных Вод и Казани.

Международный аэропорт Сочи был выбран путем голосования членов экспертного совета, в который входят представители государственных и частных компаний, авиационных властей и средств массовой информации.

Национальная авиационная премия "Крылья России" учреждена в 1996 году журналом "Авиатранспортное обозрение" и Российской ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта. Лучшие предприятия воздушного транспорта страны по итогам работы в 2023 году состязались за престижные награды в 15 номинациях. В 12 номинациях из них победителей определил экспертный совет конкурса, а в трех - пассажиры, электронным голосованием.

Международный аэропорт Сочи имени Севастьянова входит в топ-5 по объему пассажирских перевозок в стране. На фоне авиационных ограничений, действующих с 2022 года, аэропорт Сочи стал главным южным международным авиахабом России, поскольку является единственным работающим из четырех аэропортов в Краснодарском крае. В весенне-летнем расписании полеты выполняются по 87 внутрироссийским и международным направлениям. Рейсы совершают 33 авиапепевозчика, включая 12 иностранных. Вместе с аэропортами Краснодара и Анапы аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика".