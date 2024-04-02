С моря - в музей: в Сочи появится новый туристический маршрут

Уехать из Сочи не только с красивым загаром, но и пополнив свою копилку знаний о городе - этому поможет новый муниципальный проект "Окна истории". Туристы узнают, как Сочи выглядел много лет назад и как стал главным курортом страны.

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Перенестись в прошлое помогут конструкции с историческими фотографиями, рядом разместят справочную информацию с интересными фактами. Располагаться они будут в тех местах, где были сделаны эти снимки десятилетия назад. В итоге конструкции образуют единый туристический исторический маршрут, а на объекты нанесут QR-код со ссылкой на схему расстановки и на дополнительную информацию.

Кстати, уже сейчас гости города могут узнать об истории сочинского градостроительства. В недавно созданном городском музее архитектуры, открытом в здании насосной станции "Водоканала" 1936 года рядом с морпортом, на днях начали водить экскурсии. Сейчас здесь работают выставки фотографий "Сочи - Мацеста. XIX-XX век" и студенческих курсовых и дипломных работ "Сочи - гостеприимный город". Также открыт "АртЛекторий в музее", где на мультимедийном экране представлены этапы разработки и утверждения Генерального плана Сочи и знаковые события 10-летия Олимпийских игр-2014. То есть любопытные туристы могут узнать не только о прошлом города, но увидеть его будущее, посмотрев Генплан.

Как сообщили в пресс-службе мэрии курорта, экскурсии бесплатные.

"Они проводятся в 12.30, - уточнила музейный экскурсовод Людмила Тарасова. - Музей работает с 11.00 до 15.00, выходной день - понедельник".

Сейчас сюда приходят примерно 100 человек в день - это отдыхающие из разных городов страны. С началом высокого туристического сезона посетителей, конечно, прибавится.

"Туристам интересна история, главное - правильно подать информацию, - считает сочинский гид Ирина Крылова. - Многое зависит от экскурсовода, который должен заинтересовать и вовлечь. Однако оптимально проводить экскурсии вечером, поэтому хорошо, если бы музей работал хотя бы до 19.00, потому что летом туристы днем отдыхают на пляже, а в межсезонье ездят по различным маршрутам".

Как рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации города Сочи Николай Семенцов, музей находится в центре курорта, в границах исторического поселения.

"Сочи в 30-50-е годы XX века - это место реализации проектов великих советских архитекторов Алексея Щусева, Ивана Жолтовского, Каро Алабяна, Алексея Душкина, Константина Чернопятова, Ивана Кузнецова, - отмечает Семенцов. - Это большой и очень интересный пласт истории. Важно знать его, чтобы понимать, на чем основывалось создание нового генерального плана Сочи. Впереди формирование фондов музея. Они будут пополняться в процессе реализации генплана и работы над проектами новых общественных объектов".

Кстати, в этом году департамент архитектуры и градостроительства администрации города заключил соглашение с Сочинским государственным университетом. Во время летней студенческой практики на площадке музея будут создаваться макеты памятников архитектуры курорта, которые пополнят экспозицию.

Самые популярные сочинские архитектурные достопримечательности - это морской порт, который стал визитной карточкой города, дача Сталина, здания нескольких здравниц, из них самая известная - санаторий имени Орджоникидзе, и, конечно, Олимпийский парк.