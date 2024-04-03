Туроператор взялся объяснить богатым арабам плюсы летнего отдыха в Сочи

С 3 июня в расписании аэропорта Сочи появятся прямые рейсы Gulf Air из Манамы (Бахрейн). В свободной продаже билетов на них нет, так как все вылеты предназначены для туристов из арабских стран. Интерес с их стороны есть, но для продвижения туристических возможностей России нужна поддержка со стороны государства.

© tourdom.ru

Нацперевозчик королевства будет летать в Сочи по понедельникам на аэробусах А321. Гостям из Саудовской Аравии и Бахрейна предложат отдых в горах и на побережье. Некоторые туристы приедут в Россию на 2 недели: одну из них проведут в Сочи, другую – в Москве. В туроператоре «Свой ТС», соорганизаторе программ для арабских туристов, считают этот рынок очень перспективным.

«Рынок арабских стран – выгодный для всех государств, в том числе и для РФ – это длительные поездки и высокий чек. Недельный тур в Россию с перелетом из Бахрейна стоит 1200–1500 долларов. Дополнительно туристы оставляют в стране еще 1–2 тыс. для шопинга и питания», – привел аргументы гендиректор Сергей Войтович.

По его мнению, у России сейчас есть уникальный шанс поднять въездной турпоток: «Спрос из государств Персидского залива в этом году чрезвычайно высок, особенного из Саудовской Аравии. Причина проста: тенденция антиамериканизма из-за израильско-палестинского конфликта».

Однако для привлечения гостей нужна помощь – не все задачи можно выполнить силами только лишь туроператоров. Необходимо объяснять арабским туристам плюсы отдыха в России, продвигать туристические возможности отдельных регионов и развивать маршруты. Заинтересованность в проекте уже показала администрация Краснодарского края. Там предложили провести серию презентаций в Бахрейне и Саудовской Аравии, издать материалы на арабском языке, частично оплатить прием ознакомительных туров для блогеров, которых наберет туроператор.

По мнению Сергея Войтовича, логично, если маркетинговую поддержку окажут и администрации других регионов, заинтересованных в привлечении иностранных гостей. Но найти взаимопонимание удается не всегда. Не у всех регионов есть программы поддержки туроператоров, организующих рейсы из-за рубежа.

В других компаниях соглашаются, что инкаминг надо развивать, но нужна поддержка региональных администраций.

«Нам помогает Комитет по туризму Москвы, – говорит руководитель туроператора “Тари Тур” Марина Левченко. – В частности, наши сотрудники ездили на выставки в Индонезию и Китай. Комитет по туризму предоставлял места на своих стендах российским туроператорам и гостиницам. В прошлом году состоялся ознакомительный тур в столицу для иностранцев».

Напомним, что привлечение зарубежных туристов было объявлено одним из приоритетов госполитики. Согласно стратегии, принятой правительством, благодаря программе продвижения России за границей к 2030-му около 16 млн путешествий по РФ в год должны быть совершены иностранными гражданами.

Пока показатели далеки от этой цифры. В 2023 году число иностранных гостей, въехавших в Россию с целью туризма, по сравнению с провальным 2022-м выросло в 3 раза – с 200 до 670 тыс. человек. Но даже о таком количестве зарубежных туристов говорить нельзя – чаще всего это «бытовые поездки» или визиты к родственникам.