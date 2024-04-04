В чем суть бронирования номера в отелях по невозвратному тарифу

Почти каждое десятое бронирование в отеле аннулируют за неделю до заезда. Минэкономразвития готовит к внесению в Госдуму законопроект, позволяющий гостиницам обезопасить себя от потери денег из-за отмен: им разрешат продавать номера по невозвратному тарифу, а взамен туристы получат скидку. На круглом столе в Госдуме 2 апреля представитель ведомства разъяснил, кого коснутся новые нормы. В возможном нововведении разбиралась «Парламентская газета».

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Сэкономить на риске

Если туристы отменили бронь, отель вправе не возвращать деньги за фактический простой номера. Но только за первые сутки. Клиент же может отказаться от номера на любом этапе бронирования и оплаты. В Минэкономразвития сообщили: россияне отменяют 9,6 процента броней, а отели теряют из-за этого 4 процента годовой выручки.

В ведомстве разработали законопроект, дающий отелям право устанавливать невозвратные тарифы. Туристы заплатят за номер меньше, но деньги при отмене брони им не вернут. Возвратные тарифы никуда не исчезнут: отдыхающие сами выберут, какой бронью воспользоваться. Ведомство представило документ на публичное обсуждение в конце февраля. Сейчас законопроект готовят к внесению в Госдуму.

Невозвратные тарифы планируют ввести для всех видов номеров в гостиницах, сообщил представитель Минэкономразвития Владимир Трач. Они дешевле обычных, но не более чем на 30 процентов. Авторы инициативы хотят зафиксировать такую разницу, чтобы избежать злоупотреблений со стороны гостиниц: отдыхающие не должны покупать возвратный тариф по необоснованно завышенной цене.

Владимир Трач отметил: нововведения будут резонансными как для гостиничного рынка, так и для потребителей. Если закон вступит в силу, он отразится на большинстве туристов.

Как изменятся цены

Туроператоры уверены: для путешественников нововведения станут благом. Ведь стоимость номеров, простаивающих из-за аннулированной брони, гостиницы включают в свои средние тарифы на проживание.

При постоянном росте цен, в том числе на авиабилеты, невозвратные тарифы станут единственным способом сэкономить для туристов, уверенных в своих планах, сказал «Парламентской газете» вице-президент Российского союза туроператоров Дмитрий Горин. В законопроекте описаны ситуации, когда деньги за бронь вернут даже при таком тарифе: например, если человек заболел, отметил эксперт. В РСТ считают, что законопроект сможет сделать путешествия по России доступнее.

Новые тарифы не повлияют на стоимость размещения, заверил Горин: цены растут ежегодно на 10-15 процентов из-за инфляции и других факторов. Главное при выборе между тарифами — разумно оценить свои возможности и риски. Если люди бронируют тур буквально накануне и у них уже есть билеты, им подойдет невозвратный тариф, сказал «Парламентской газете» вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Ну а если проживание планируют за полгода до отпуска, разумнее заплатить побольше, но быть уверенным, что деньги вернут.

Без злоупотреблений

В профильном комитете Госдумы считают, что при нововведениях очень важно избежать злоупотреблений. Туриста обязательно нужно проинформировать, какой именно тариф он выбирает, при этом информация должна быть заметной и понятной, отметила зампред Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

В Союзе потребителей России введение невозвратных тарифов не поддержали. Изменение планов само по себе создает неудобства для человека, и наказывать его еще и деньгами несправедливо, ранее отметил глава союза Петр Шелищ. Возможны другие варианты: например, исходить из того, остался ли номер пустым после отказа и только тогда удерживать деньги. Иначе бизнес получит двойную выгоду.