«Заоблачные цены!». Курортный сбор в Петербурге ударит по семейным путешествиям

Курортный сбор в Петербурге ударит по семейным путешествиям, так как за неделю отдыха придется дополнительно заплатить до трех тысяч рублей, заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с НСН.

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В Санкт-Петербурге с 1 апреля начал действовать курортный сбор. Теперь со второго дня отдыха за каждые сутки в культурной столице всем гостям старше 18 лет нужно будет платить по 100 рублей. Голов идею не поддержал.

«Курортный сбор вряд ли станет препятствием для туристов, но я категорически против этого сбора. На сегодняшний день остановиться в Санкт-Петербурге хотя бы на три дня уже не так дешево. А в разгар сезона мест в гостиницах не хватает, цены заоблачные. Если вы едете семьей – муж, жена и двое взрослых детей, за каждый день вы должны заплатить по 400 рублей. Если вы едете на неделю, это уже три тысячи рублей. Для средней семьи это большие деньги», - объяснил он.

По его словам, логично было бы ввести курортный сбор для иностранных гостей, но не для россиян.

«Сегодня и так люди уходят из гостиниц в квартиры. Здесь особой выгоды не вижу для администрации города. Санкт-Петербург и так не страдал, так как много гостей в последнее время. Если бы этот сбор был введен для иностранных туристов, я бы это понял. А для российских граждан это неправильно», - заключил собеседник НСН.

Курортный сбор в Санкт-Петербурге в размере 100 рублей будет направлен на туристическую инфраструктуру культурной столицы, никого подобная минимальная плата не отпугнет, заявил ранее депутат Госдумы из Санкт-Петербурга Виталий Милонов «Радиоточке НСН».