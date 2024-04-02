В Железноводске появится «‎нулевой курортный километр»

Арт-объект "нулевой курортный километр" создадут на благоустроенной площади Ленина в Железноводске, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"На благоустроенной площади Ленина в Железноводске появится арт-объект "нулевой курортный километр". Площадь Ленина расположена у подножия горы Железновой и является начальной точкой отправления в Курортный парк, помимо этого она благоустраивается за средства курортного сбора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что курортного километра в регионе еще не было.