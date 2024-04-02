В Железноводске появится «нулевой курортный километр»
Арт-объект "нулевой курортный километр" создадут на благоустроенной площади Ленина в Железноводске, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.
"На благоустроенной площади Ленина в Железноводске появится арт-объект "нулевой курортный километр". Площадь Ленина расположена у подножия горы Железновой и является начальной точкой отправления в Курортный парк, помимо этого она благоустраивается за средства курортного сбора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что курортного километра в регионе еще не было.
"Нулевые километры есть в некоторых городах России. Во Владивостоке, например, на Спортивной набережной установлен "Беговой нулевой километр", в Рязани на улице Почтовой, а у нас будет курортный нулевой километр. Это не первый нулевой километр у нас в Ставропольском крае, но именно курортного еще нет. С Железноводска начнется курортный километраж", - рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин, слова которого приводятся в сообщении.