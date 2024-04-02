Московский регион лидирует по оздоровительному туризму

Москва и Подмосковье заняли первое и второе места соответственно среди мест для оздоровительного туризма. Спрос на отдых в столице за первый квартал 2024 года вырос на 13%, а на отдых в области – на 4%. Об этом сообщает портал бронирования Санатории-России.рф.

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В основном, посещали Московский регион для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и кардиологии. Основная часть отдыхающих была старше 55 лет, однако заметен рост посетителей санаториев возрастом от 35 до 44 лет.

Вместе с увеличением спроса растут и цены на путевки. Основатель сервиса Виталий Терентьев предложил решение данной проблемы: «Выходом из ситуации может стать значительное увеличение номерного фонда в существующих санаториях и строительство новых здравниц». Сильнее всего спрос на путевки за первый квартал этого года вырос в санаториях Крыма – на 32%. Второе место в этом рейтинге занимает Калининградская область с показателем 29%. Замыкает тройку лидеров Тверская область, где спрос на оздоровительный отдых увеличился на 23%.