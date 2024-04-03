В Екатеринбурге разобьют семь дизайнерских садов

На VI Евразийском фестивале ландшафтного искусства "Атмофест", который в 2024 году пройдет в Екатеринбурге 16-25 августа, будут представлены семь садов, созданных разными командами дизайнеров. Все они разместятся на набережной городского пруда севернее Макаровского моста и вдоль реки Ольховки, сообщает "Уралинформбюро".

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"Екатеринбург представит Алексей Овсянников совместно с Союзом специалистов ландшафтной отрасли Урала "Клевер", другие участники приедут из Баку, Белгорода, Казани, Москвы, Уфы и практически Республики Перу", – рассказала директор "Атмофеста" Юлия Сорокина.

Сады, созданные на фестивале, останутся на набережной городского пруда и берегу Ольховки навсегда. По мере необходимости в их облик будут вноситься изменения.

"Цель фестиваля – показать жителям и гостям Екатеринбурга, как органично могут взаимодействовать между собой сады, представляющие разные традиции, культуры и даже климатические зоны. Организаторы взялись восстановить зеленую зону и способствовать биоразнообразию. Семь технологий зеленой инфраструктуры будут работать на данной площадке", – отметили в пресс-службе фестиваля.

В настоящее время власти Екатеринбурга проектируют на площадке центральную и велосипедную дорожки, ведутся работы по организации освещения. После этого территорию передадут компании Urban green, которая займется ее благоустройством, а в августе за дело возьмутся команды ландшафтных дизайнеров.

Эскизы садов, которые будут представлены на фестивале "Атмофест" в 2024 году:

На протяжении нескольких лет фестиваль "Атмофест" (ранее – "Атмосфера") проходил в центре Екатеринбурга – под него освобождали от автомобилей площадь 1905 года. Решение о переносе мероприятия на новую локацию было принято в январе 2024 года. При этом в ходе обсуждения площадки, в котором приняли участие местные ландшафтные дизайнеры и городские чиновники, выяснилось, что благоустройство территории будет осложнено рядом факторов.