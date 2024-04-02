Выставка «Пути и путешествия» открылась в Дмитриевской башне кремля

Выставка «Пути и путешествия» начала работать в Дмитриевской башне нижегородского кремля. В экспозиции собраны предметы из семи ведущих музеев страны. Среди них — дорожный сундук Антона Павловича Чехова, кофр Константина Сергеевича Станиславского и роскошное дорожное платье из сериала «Анна Каренина» Сергея Соловьёва. Впервые такое количество музеев представлено в одном проекте в стенах Нижегородского кремля.

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Это государственный исторический музей, музей Пушкина, центральный музей кино, Музей МХАТ, Третьяковская галерея, Музей-заповедник «Петергоф» и Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого.

«Идея выставки – показать историю путешествий с культурной и бытовой стороны, позволить узнать, как менялись условия путешествия с середины XVII столетия до конца XIX – начала ХХ века. Каким был транспорт, как выглядели сборы в дорогу, что нужно было обязательно брать с собой, когда делали остановки в пути и какие опасности поджидали путешественников, — обо всем этом повествует выставка», — поделился заведующий музеем-филиалом «Нижегородский кремль» Степан Петушин.

Посетители увидят уникальные экспонаты, многие из которых существуют в единственном экземпляре и будут показаны впервые. Например, карта реки Волги, выполненная немецким ученым и путешественником Адамом Олеарием, и дубовый дорожный сундук XVIII века, весом более 100 кг, из имения Шереметевых. Одним из главных экспонатов выставки стал дорожный серебряный набор, который принадлежал княжеской семье Абамелек-Лазаревых.

Подробности о выставке читайте в одном из ближайших номеров «Нижегородской правды». Посетить ее можно до конца года, причем в экспозицию будут добавляться новые предметы, которые пока находятся на реставрации. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что круговой маршрут по стене Нижегородского кремля откроется 3 апреля.