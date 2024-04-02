В древнем Дербенте для туристов откроют старинную восточную баню VIII века

Старинную восточную баню VIII века в ближайшее время откроют для туристов в древнем Дербенте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе дербентского музея-заповедника.

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"В Дербентском музее-заповеднике в самое ближайшее время открывается новый объект для посещения - памятник культурного наследия федерального значения "Старинная восточная баня (мужская), VIII века", - сказал собеседник агентства.

По его словам, уже проведены работы по санитарной очистке бани.

"Гости здесь смогут ознакомиться с уникальным по своей архитектуре объектом", - добавили в пресс-службе.

Один из древнейших городов России и мира - Дербент - уникальный памятник истории. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель, древний город, в том числе мечеть Джума VIII века и крепостные сооружения Дербента (общая площадь памятников - 9,7 га), в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Цитадель Нарын-Кала является частью Дербентской крепости, соединенной с Каспийским морем двойными стенами.