В Сочи на майские праздники ожидают порядка 340 тыс. туристов

Власти одного из основных туристических российских городов - Сочи в период предстоящих майских праздников ожидают на отдых порядка 340 тыс. гостей, отели и гостиницы будут забронированы на 82%. Такой прогноз приводится на сайте администрации Сочи.

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"За период выходных и праздничных дней - с 28 апреля по 12 мая - курорт ожидает порядка 340 тысяч туристов. Средняя загрузка коллективных средств размещения планируется на уровне 82%", - говорится в сообщении.

Также в городе ведется подготовка к очередному высокому летнему сезону. В 2024 году в Сочи будут работать более 170 комфортабельных и обустроенных пляжей, из них 14 откроются после реновации, в санаториях города-курорта запущены новые оздоровительные программы.

В 2023 году курорты Краснодарского края в майские праздники посетили 700 тыс. отдыхающих. Наибольшее число туристов приняли Сочи, Анапа и Геленджик.

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2023 году его посетили почти 7,6 млн туристов.