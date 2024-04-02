В России могут увеличить штрафы для буйных пассажиров в самолетах

Депутаты от фракции ЛДПР разработали проект федерального закона. Он направлен на усиление административной ответственности за противоправные действия пассажиров на борту самолета. Уточняется, что законопроект направлен на отзыв в правительство. Об этом пишет RT.

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Как рассказали парламентарии, противоправные действия пассажиров на борту самолета представляют угрозу безопасности полета. В частности, из-за дебоширов задерживаются рейсы, также их хулиганские действия могут повлечь расходы, связанные с незапланированной посадкой воздушного судна.

Инициатор законопроекта, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов добавил, что существующие штрафы не останавливают нарушителей - наказание необходимо ужесточить, уверен он. Так, за невыполнение законных требований командира воздушного судна предлагается назначать штраф в размере от 8 тысяч до 12 тысяч рублей. За мелкое хулиганство на борту самолета - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.