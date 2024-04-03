Назван топ-10 направлений для отдыха у водоемов в апреле 2024
Согласно отчету от сервиса бронирования жилья Tvil.ru, в апреле 2024 года наиболее востребованными направлениями для отдыха у водоемов стали:
- Казань, расположенная в Татарстане.
- Нижний Новгород, в Нижегородской области.
- Волгоград, на берегу Волги, в Волгоградской области.
- Ростов-на-Дону, в Ростовской области.
- Ярославль, на берегу Волги, в Ярославской области.
- Новосибирск, в Новосибирской области.
- Самара, на берегу Волги, в Самарской области.
- Тверь, в Тверской области.
- Великий Новгород, в Новгородской области.
- Иркутск, в Иркутской области.
По данным Tvil.ru, интерес к отдыху у водоемов возрос в связи с резким повышением температуры. Средние расходы на четырехдневный отдых составляют около 3210 рублей в Самаре и 4199 рублей в Казани.