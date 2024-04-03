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Назван топ-10 направлений для отдыха у водоемов в апреле 2024

Согласно отчету от сервиса бронирования жилья Tvil.ru, в апреле 2024 года наиболее востребованными направлениями для отдыха у водоемов стали:

Назван топ-10 направлений для отдыха у водоемов в апреле 2024
© runews24.ru
  1. Казань, расположенная в Татарстане.
  2. Нижний Новгород, в Нижегородской области.
  3. Волгоград, на берегу Волги, в Волгоградской области.
  4. Ростов-на-Дону, в Ростовской области.
  5. Ярославль, на берегу Волги, в Ярославской области.
  6. Новосибирск, в Новосибирской области.
  7. Самара, на берегу Волги, в Самарской области.
  8. Тверь, в Тверской области.
  9. Великий Новгород, в Новгородской области.
  10. Иркутск, в Иркутской области.

По данным Tvil.ru, интерес к отдыху у водоемов возрос в связи с резким повышением температуры. Средние расходы на четырехдневный отдых составляют около 3210 рублей в Самаре и 4199 рублей в Казани.

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