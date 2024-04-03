Назван топ-10 направлений для отдыха у водоемов в апреле 2024

Согласно отчету от сервиса бронирования жилья Tvil.ru, в апреле 2024 года наиболее востребованными направлениями для отдыха у водоемов стали:

© runews24.ru

Казань, расположенная в Татарстане. Нижний Новгород, в Нижегородской области. Волгоград, на берегу Волги, в Волгоградской области. Ростов-на-Дону, в Ростовской области. Ярославль, на берегу Волги, в Ярославской области. Новосибирск, в Новосибирской области. Самара, на берегу Волги, в Самарской области. Тверь, в Тверской области. Великий Новгород, в Новгородской области. Иркутск, в Иркутской области.

По данным Tvil.ru, интерес к отдыху у водоемов возрос в связи с резким повышением температуры. Средние расходы на четырехдневный отдых составляют около 3210 рублей в Самаре и 4199 рублей в Казани.