Туристы предлагают чипировать акул в Приморье и отпугивать их гидроциклами

В Приморском крае ломают голову, как на будущем круглогодичном курорте, который хотят построить на берегу Японского моря, защитить дайверов и других туристов от акул. Сам курорт пока еще только в виде презентации, однако президент Владимир Путин во время разговора с губернатором Олегом Кожемяко призвал уже сейчас задуматься о безопасности.

Власти региона по поводу защиты от акул пока молчат, зато появились первые предложения от общественности. Например, эксперт по природному туризму Михаил Коростелев, хорошо знающий повадки морских хищниц, считает, что помочь могут наблюдатели, которые разместятся на вышках или холмах возле пляжа и будут тщательно отслеживать обстановку в море – дело в том, что акул видно только сверху.

«На пляже можно вывешивать флаги или применять разные виды оповещений, которые показывают отдыхающим, есть ли опасность», – добавил он.

Еще одно предложение – классическое. Это заградительные сети, которые устанавливают на тропических курортах – там, где опасность нападения акул куда более серьезна, чем в водах, омывающих Приморье. Однако есть минус: в них могут запутаться и погибнуть другие рыбы. И, по мнению подписчиков нашего телеграм-канала «Крыша ТурДома», это может стать дополнительной приманкой для акул.

По словам руководителя международных программ фонда «Заповедное посольство» Юлии Верещак, проблему нужно решать иначе: ввести полный запрет на сброс в океан пищевых отходов.

«Основной аспект, который их привлекает к берегу, – это скидывание в воду отходов от мясо- и рыбопереработки, что категорически запрещено, но предприятия все равно порой это делают. Эту практику нужно обязательно прекратить», – заявила эксперт.

В «Крыше ТурДома» мы провели опрос, в котором попытались выяснить, какие средства стоит использовать на будущем приморском курорте, чтобы защитить отдыхающих от акул.

Позицию Юлии Верещак – прекратить сбрасывать отходы – поддержали 45% участников голосования. С небольшим отрывом отстал вариант установки заградительных сетей – 36%. Некоторые читатели предложили комплексное решение, вот один из комментариев:

«Разумеется, изначально не надо засорять море. Однако в районе пляжей необходимо устанавливать современные датчики слежения, разве технологии не позволяют? Спасателей хорошо бы снабдить гидроциклами для спасения людей и отпугивания хищников. В идеале чипировать акул, когда они в состоянии анабиоза».

При этом 22% участников опроса считают, что проблема надуманная. И действительно, есть мнения, что опасность акул в Приморье преувеличена. Мол, водятся здесь в основном неопасные для человека виды – сельдевая акула и катран. Однако нападения на человека были. Например, в августе 2011 года в течение суток было зафиксировано два ЧП в бухте Теляковского на юге Приморского края. 25-летний мужчина лишился обеих рук и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу,16-летний подросток получил рваные раны бедер. Ученые предположили, что в обоих случаях зверствовала белая акула – представительницы этого опаснейшего для человека вида периодически заплывают в Японское море из южных широт.