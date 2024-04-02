Дороги к нижегородским туристическим центрам отремонтируют в 2024 году

Дороги к туристическим центрам Дивеево, Арзамас и Городец отремонтируют в 2024 году. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в проектном офисе Стратегии развития Нижегородской области.

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Так, планируется капитально отремонтировать 10-километровую дорогу Ардатов – Дивеево, реконструировать участок трассы Владимир – Муром – Арзамас со строительством путепровода в поселке Выездное, а также обновить пять километров дороги Линда – Городец – Заволжье.

Напомним, что в прошлом году в Нижегородской области было отремонтировано 1224 км автодорог, из них шести вели к туристическим объектам. Отмечалось, что регион продолжает сохранять лидирующие позиции по объёму дорожного ремонта четвёртый год подряд.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что ямочный ремонт сделают на 165 тысячах кв. метров дорог в Нижнем Новгороде.