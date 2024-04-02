Депутат оценил возможность введения курортного сбора в Подмосковье

В настоящее время в Подмосковье налог на путешествия вводить не планируют. Об этом сообщил депутат Государственной думы, избранный по Щелковскому округу, Александр Толмачев.

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— Рубить с плеча в этом вопросе не нужно, а вот посмотреть на опыт других востребованных у туристов регионов, например, Петербурга и Краснодарского края, необходимо, — уточнил он в комментарии Regions.

Толмачев добавил, что через какое-то время можно попробовать ввести курортный сбор в одном из популярных туристических городов Московской области. При этом такой сбор не должен снижать туристический поток. Он должен быть необременительным для пенсионеров, бюджетников, семей с детьми.

В Санкт-Петербурге туристам придется платить 100 рублей в сутки за проживание в гостиницах, отелях и хостелах. Курортный сбор начал действовать уже 1 апреля, передает Neva.Today.

«Вечерняя Москва» обсудила с вице-президентом Российского союза туриндустрии Дмитрием Гориным, как будет работать система курортного сбора в Петербурге и не планируется ли подобное нововведение в других крупных городах страны.